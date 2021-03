Parma-Inter: formazioni e dove vederla (Di lunedì 1 marzo 2021) Giovedì 4 Febbraio 2021 nello Stadio Ennio Tardini alle ore 20:45 si disputerà Parma-Inter di Serie A. Il Parma si trova al 19 posto con 15 punti e la sua striscia è negativa. Ha perso con Napoli, Bologna e Verona. Infine ha pareggiato con Udinese e Spezia. L’Inter si trova al 1 posto con 56 punti e la sua striscia è positiva. Ha vinto con la Fiorentina, ha pareggiato con la Juventus. Infine ha vinto con Lazio, Milan e Genoa. Inter-Genoa 3-0: tris dei nerazzurri che allungano sugli avversari Parma-Inter: quali saranno le probabili formazioni? Parma (4-3-3): Sepe, Conti, Gagliolo, Osorio, Alves, Grassi, Sohm e Kurtic, Kucka, Cornelius, Gervinho. Inter (3-5-2): Handanovic, Skriniar, de Vrij, Bastoni, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 1 marzo 2021) Giovedì 4 Febbraio 2021 nello Stadio Ennio Tardini alle ore 20:45 si disputeràdi Serie A. Ilsi trova al 19 posto con 15 punti e la sua striscia è negativa. Ha perso con Napoli, Bologna e Verona. Infine ha pareggiato con Udinese e Spezia. L’si trova al 1 posto con 56 punti e la sua striscia è positiva. Ha vinto con la Fiorentina, ha pareggiato con la Juventus. Infine ha vinto con Lazio, Milan e Genoa.-Genoa 3-0: tris dei nerazzurri che allungano sugli avversari: quali saranno le probabili(4-3-3): Sepe, Conti, Gagliolo, Osorio, Alves, Grassi, Sohm e Kurtic, Kucka, Cornelius, Gervinho.(3-5-2): Handanovic, Skriniar, de Vrij, Bastoni, ...

Inter : ??? | DICHIARAZIONI 'Subito testa al Parma' ??? Big Rom #Lukaku al termine di #InterGenoa ?? ???? #FORZAINTER ???? - MarcoBellinazzo : Diritto tv. Voto in assemblea @SerieA. 11 DAZN - 9 astenuti Inter Milan Juventus Atalanta Lazio Napoli Verona Udin… - Filippo39143250 : RT @InteristaIrish: Penalties in Serie A 2020/21: Genoa: 1 Udinese: 2 Bologna: 2 Verona: 3 Spezia: 3 Parma: 3 Fiorentina: 3 Atalanta: 3 To… - SpazioInter : Parma-Inter: Pasqua arbitrerà il match, Doveri e Bindoni in sala VAR - - abdul_viper : RT @InteristaIrish: Penalties in Serie A 2020/21: Genoa: 1 Udinese: 2 Bologna: 2 Verona: 3 Spezia: 3 Parma: 3 Fiorentina: 3 Atalanta: 3 To… -