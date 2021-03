Laura Pausini vince il Golden Globe con ‘Io Sì’ e ringrazia in italiano (Di lunedì 1 marzo 2021) Esattamente un mese fa l’annuncio delle nomination e la gioia di trovare Laura Pausini nella categoria ‘Best Original Song’. La nostra Laurona ha dovuto scontrarsi con Speak Now del film One Night In Miami, Fight For You di Judas and The Black Messiah, Hear My Voice di The Trial of The Chicago 7 e Tigress & Tweed di The United States vs Billie Holiday, ma alla fine ha trionfato. Alle 3 del mattino la cantante di ‘Simili’ ha vinto l’award di ‘miglior canzone’ ed ha ringraziato il suo pubblico anche in italiano. Ovviamente i ringraziamenti più belli la Pausini non li ha fatti in diretta sulla NBC, ma nella sue storie Instagram, dove si è messa ad urlare: “Porca miseria sììì! Grazie Italia“. Grazie a Laura, unica cantante italiana che ci rende fieri in tutto il mondo. ... Leggi su biccy (Di lunedì 1 marzo 2021) Esattamente un mese fa l’annuncio delle nomination e la gioia di trovarenella categoria ‘Best Original Song’. La nostra Laurona ha dovuto scontrarsi con Speak Now del film One Night In Miami, Fight For You di Judas and The Black Messiah, Hear My Voice di The Trial of The Chicago 7 e Tigress & Tweed di The United States vs Billie Holiday, ma alla fine ha trionfato. Alle 3 del mattino la cantante di ‘Simili’ ha vinto l’award di ‘miglior canzone’ ed hato il suo pubblico anche in. Ovviamente imenti più belli lanon li ha fatti in diretta sulla NBC, ma nella sue storie Instagram, dove si è messa ad urlare: “Porca miseria sììì! Grazie Italia“. Grazie a, unica cantante italiana che ci rende fieri in tutto il mondo. ...

