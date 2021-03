La profezia di Giorgetti sul governo Draghi

Leggi su nextquotidiano

(Di lunedì 1 marzo 2021) Il Fatto Quotidiano oggi racconta che il nuovo ministro dello Sviluppo Economico in quota Lega, Giancarlo, avrebbe lanciato una previsione sulla durata del: Che le ostilità nell’esecutivo siano ormai palesi lo dimostra anche una frase che il leghista Giancarloha detto ad alcuni dirigenti del Ministero dello Sviluppo Economico mentre sta decidendo come ripartire le deleghe: “Questodura fino a settembre”. D’altronde, a quel punto, il Re c ov er y e la campagna vaccinale saranno già incardinate e ad agosto si aprirà il semestre bianco in cui non si può andare a votare. Come dire: da quel momento, può succedere di tutto Le parole del leghista sarebbero da inquadrare in un generale malcontento delle forze politiche di maggioranza, a partire dal Partito ...