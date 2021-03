"La mia vita con il capo banda". Ecco i segreti sulla Uno bianca (Di lunedì 1 marzo 2021) Eva Mikula Marco Gregoretti Il libro autobiografico di Eva Mikula curato dal giornalista Marco Gregoretti: la ex di Fabio Savi racconta tutto, pubblico e privato, dei trentatré mesi accanto al capo della banda “Vuoto a perdere, verità nascoste sulla banda della Uno bianca” è il titolo del libro autobiografico di Eva Mikula curato dal giornalista Marco Gregoretti. Già disponibile online e nella versione cartacea. Duecentocinquanta pagine, quattordici capitoli con foto e documenti, dove la ex di Fabio Savi racconta tutto, pubblico e privato, dei trentatré mesi accanto al capo della banda accusata di aver ucciso ventiquattro persone e di averne ferite centodue, della sua vita da ragazza, delle settimane sotto scorta e delle ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 1 marzo 2021) Eva Mikula Marco Gregoretti Il libro autobiografico di Eva Mikula curato dal giornalista Marco Gregoretti: la ex di Fabio Savi racconta tutto, pubblico e privato, dei trentatré mesi accanto aldella“Vuoto a perdere, verità nascostedella Uno” è il titolo del libro autobiografico di Eva Mikula curato dal giornalista Marco Gregoretti. Già disponibile online e nella versione cartacea. Duecentocinquanta pagine, quattordici capitoli con foto e documenti, dove la ex di Fabio Savi racconta tutto, pubblico e privato, dei trentatré mesi accanto aldellaaccusata di aver ucciso ventiquattro persone e di averne ferite centodue, della suada ragazza, delle settimane sotto scorta e delle ...

