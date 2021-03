Infortunio Arthur, buone notizie: ecco cosa filtra dalla Continassa (Di lunedì 1 marzo 2021) Infortunio Arthur – Momento complicato per Andrea Pirlo alla guida della Juventus. Ben 7 assenti nell’ultimo match, tra cui tantissimi titolari, che ne hanno condizionato le scelte ed il risultato finale. Il centrocampo bianconero, orfano di Arthur non gira più. Troppi palloni persi, Bentancur soffre tanto la pressione avversaria e, come visto ad Oporto, spesso si regalano troppi gol. Le condizioni dell’ex Barcellona sono ancora poco chiare. Ma da Tuttosport arrivano notizie rassicuranti su Arthur. Infortunio Arthur, buone notizie per Pirlo L’edizione odierna di Tuttosport fa il punto sulle condizioni del brasiliano. Infatti dal Brasile continua a filtrare ottimismo anche per Arthur. Il centrocampista ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 1 marzo 2021)– Momento complicato per Andrea Pirlo alla guida della Juventus. Ben 7 assenti nell’ultimo match, tra cui tantissimi titolari, che ne hanno condizionato le scelte ed il risultato finale. Il centrocampo bianconero, orfano dinon gira più. Troppi palloni persi, Bentancur soffre tanto la pressione avversaria e, come visto ad Oporto, spesso si regalano troppi gol. Le condizioni dell’ex Barcellona sono ancora poco chiare. Ma da Tuttosport arrivanorassicuranti super Pirlo L’edizione odierna di Tuttosport fa il punto sulle condizioni del brasiliano. Infatti dal Brasile continua are ottimismo anche per. Il centrocampista ...

