Il royal look del giorno. Meghan Markle e l’abito made in Italy per l’intervista con Oprah Winfrey (Di lunedì 1 marzo 2021) I royal look del 2021 guarda le foto La mano sulla pancia, lo sguardo calcolato da attrice che recita il ruolo della vittima impaurita, e immancabilmente l’abito couture premaman. Così è apparsa Meghan Markle nel trailer di 30 secondi rilasciato dalla Cbs sulla “storica” intervista (in effetti un vero e proprio scoop) di Oprah Winfrey ai Sussex. L’incontro, come si vede dal video, è stato registrato nel parco della villa della coppia a Montecito, Los Angeles. Leggi ... Leggi su iodonna (Di lunedì 1 marzo 2021) Idel 2021 guarda le foto La mano sulla pancia, lo sguardo calcolato da attrice che recita il ruolo della vittima impaurita, e immancabilmentecouture premaman. Così è apparsanel trailer di 30 secondi rilasciato dalla Cbs sulla “storica” intervista (in effetti un vero e proprio scoop) diai Sussex. L’incontro, come si vede dal video, è stato registrato nel parco della villa della coppia a Montecito, Los Angeles. Leggi ...

