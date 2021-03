I 39 sottosegretari del governo Draghi hanno giurato

(Di lunedì 1 marzo 2021)tutti i 39del, che da oggi sono nel pieno esercizio delle loro funzioni.al termine del giuramento ha salutato i membri del suocon un breve applauso e ha sollevato le mani strette in un pugno. La cerimonia si è svolta per la prima volta nel rispetto delle regole anti contagio. Cerimonia velocissima, nemmeno una dichiarazione, giusto il tempo necessario e via, tutti al lavoro. Dopo essersi sottoposti all’ormai irrinunciabile tampone, i 39e viceministri - di cui 19 donne - si sono presentati ben puntuali nella sala dei galeoni di palazzo Chigi dove, dinanzi al premier Marioe alo della presidenza del Consiglio Roberto ...

Palazzo_Chigi : In diretta da Palazzo Chigi la cerimonia di giuramento dei Sottosegretari di Stato, alla presenza del Presidente de… - Agenzia_Ansa : Hanno giurato tutti i 39 sottosegretari del governo Draghi, che da oggi sono nel pieno esercizio delle loro funzion… - tg2rai : Oggi giuramento dei sottosegretari del governo Draghi. Intanto vertice del @Mov5Stelle a #Roma. #Conte raccoglie l'… - BraxLollo : RT @lucianoghelfi: La sobrietà del giuramento dei #sottosegretari del #GovernoDraghi - Agenzia_Dire : 39 #sottosegretari completano la squadra di #GovernoDraghi. Di questi, 20 sono donne e 19 uomini. Al di là del gene… -

Così il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi incontrando via Zoom i nuovie il viceministrosuo partito e gli europarlamentari. Gb, meno di 80% di ricoveri con una sola ...Lo ha detto il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, incontrando via Zoom i nuovi, il viceministro e gli europarlamentarisuo partito. 'Quando arriveranno, quando ...(Agenzia Vista) Roma, 01 marzo 2021 Il giuramento dei sottosegretari alla Giustizia Macina e Sisto I sottosegretari alla Giustizia Anna Macina e Francesco Paolo Sisto firmano il verbale di giuramento ...ROMA - “Sono trascorsi 60 anni da quel giorno ed oggi come allora le Frecce Tricolori rappresentano in tutto il mondo i valori, la tecnologia, la ...