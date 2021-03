“Hai i cogli..i, sei una bella persona” Tommaso Zorzi e la dichiarazione d’amore che nessuno si aspettava. Di chi si tratta (Di lunedì 1 marzo 2021) In queste ultime ore nella Casa del Fratello Vip pare che si siano dimenticati temporaneamente i malumori e le accuse che sono invece stati un po’ il leitmotiv di questa quinta edizione. Infatti, proprio ieri sera gli ultimi concorrenti superstiti hanno deciso di rilassarsi con una stupenda cena sfarzosa, impreziosita da un’aria festaiola. In particolare, ha stupito l’atteggiamento di simpatia di Tommaso Zorzi nei confronti di Dayane Mello. Infatti, dopo i precedenti battibecchi forse gli spettatori non si aspettavano che l’influencer milanese fosse così ben disposto nei confronti della ragazza brasiliana. Ecco le parole di Tommaso che hanno stupito i telespettatori Zorzi ha, per prima cosa, ammesso di avere molto da imparare da lei e di peccare alcune volte di presunzione. Il ragazzo ... Leggi su viaggiarealverde (Di lunedì 1 marzo 2021) In queste ultime ore nella Casa del Fratello Vip pare che si siano dimenticati temporaneamente i malumori e le accuse che sono invece stati un po’ il leitmotiv di questa quinta edizione. Infatti, proprio ieri sera gli ultimi concorrenti superstiti hanno deciso di rilassarsi con una stupenda cena sfarzosa, impreziosita da un’aria festaiola. In particolare, ha stupito l’atteggiamento di simpatia dinei confronti di Dayane Mello. Infatti, dopo i precedenti battibecchi forse gli spettatori non sino che l’influencer milanese fosse così ben disposto nei confronti della ragazza brasiliana. Ecco le parole diche hanno stupito i telespettatoriha, per prima cosa, ammesso di avere molto da imparare da lei e di peccare alcune volte di presunzione. Il ragazzo ...

StefaniaChiapp5 : RT @Fond_Comasca: La YouthBank: i giovani per i giovani. Hai dai 15 ai 25 anni ? DIVENTA UNO YOUTHPLANNER ?? Hai tempo fino il 29 APRILE 20… - erprofeta2 : @Gre_Br @MartinKeufaver Curiosità: ma almeno hai capito chi è che ce l'ha su cogli asiatici? - Gianmar26145917 : RT @Mauro51527007: @Gianmar26145917 Vedi Gianmarco tu hai un'età che forse non ti fa sentire a rischio. Ma chi come me è in là cogli anni c… - Mauro51527007 : @Gianmar26145917 Vedi Gianmarco tu hai un'età che forse non ti fa sentire a rischio. Ma chi come me è in là cogli a… - kristo34710857 : @braddina @Joe_R_B @stanzaselvaggia Di certo non hai capito proprio niente, se non cogli la differenza tra una cosa… -