Google, Amazon, Facebook, Apple e Microsoft: i nuovi nemici di Erdogan? (Di lunedì 1 marzo 2021) Google, Amazon, Facebook, Apple e Microsoft fanno “dittatura informatica” e si considerano “al di sopra della legge”. Questa la posizione del governo turco che ha deciso di intaprendere una nuova crociata contro i cosiddetti GAFAM, dopo quella contro Santa Sofia patrimonio Unesco (trasformata in moschea), omosessuali, tinte per capelli e minoranze. Una mossa che segna un altro passo indietro da parte di Recep Tayyip Erdo?an nella sfera dei diritti e delle libertà individuali e di impresa. CROCIATA La presidenza turca ha annunciato che il paese sta provando a costruire equivalenti nazionali dei cinque grandi player tecnologici Google, Amazon, Facebook, Apple e Microsoft, sottolineando l’importanza di archiviare dati ... Leggi su formiche (Di lunedì 1 marzo 2021)fanno “dittatura informatica” e si considerano “al di sopra della legge”. Questa la posizione del governo turco che ha deciso di intaprendere una nuova crociata contro i cosiddetti GAFAM, dopo quella contro Santa Sofia patrimonio Unesco (trasformata in moschea), omosessuali, tinte per capelli e minoranze. Una mossa che segna un altro passo indietro da parte di Recep Tayyip Erdo?an nella sfera dei diritti e delle libertà individuali e di impresa. CROCIATA La presidenza turca ha annunciato che il paese sta provando a costruire equivalenti nazionali dei cinque grandi player tecnologici, sottolineando l’importanza di archiviare dati ...

TP - Link lancia Tapo C310, videocamera outdoor da 40 euro TP - Link Tapo C310 è disponibile su Amazon a soli 39 euro.

Tumminia cos'è, farina di tumminia, farina e grano timilia, buona e salutare Una delle frasi più ricercate su Google è proprio farina di tumminia eurospin. Naturalmente potete eseguire anche una ricerca con la frase farina di tumminia amazon. Esistono molti produttori locali ...

Quante poche tasse Google, Apple, Facebook, Amazon e Microsoft

Europa e Stati Uniti verso un accordo per la tassazione delle grandi piattaforme digitali Con Joe Biden al posto di Trump, Washington va incontro alle istanze di giustizia fiscale di Bruxelles sulle Big Tech. È l'occasione per ritrovare l'unità perduta anche su altri dossier transatlantici ...

Il Lenovo IdeaPad Flex 5 Chromebook in offerta Il sistema operativo è Chrome OS, costantemente aggiornato da Google con l'inclusione di nuove funzionalità e correzioni. Tutto questo oggi proposto su Amazon al prezzo di 419,99 euro invece di 449,00 ...

