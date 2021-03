Giardinieri sul cestello toccano cavi dell’alta tensione, uno grave in ospedale (Di lunedì 1 marzo 2021) Un brutto incidente sul lavoro si è verificato questa mattina a Lesmo, in provincia di Monza e Brianza, dove due Giardinieri impegnati in operazioni di potatura all’interno di un cestello mobile sopraelevato hanno toccano un cavo della linea elettrica. L’allarme è scattato poco dopo le 8,40 in via Caduti per la Patria a Lesmo. Sul td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di lunedì 1 marzo 2021) Un brutto incidente sul lavoro si è verificato questa mattina a Lesmo, in provincia di Monza e Brianza, dove dueimpegnati in operazioni di potatura all’interno di unmobile sopraelevato hannoun cavo della linea elettrica. L’allarme è scattato poco dopo le 8,40 in via Caduti per la Patria a Lesmo. Sul td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

manuela1877 : RT @ilNotiziarioInd: Giardinieri sul cestello toccano cavi dell’alta tensione, uno grave in ospedale - ilNotiziarioInd : Giardinieri sul cestello toccano cavi dell’alta tensione, uno grave in ospedale - marcoprex : @_RP10_ Si, da lasciarlo steso sul campo fino a quando non passano i giardinieri a tirare le linee bianche -