Ferrara, trovati due cadaveri carbonizzati: indagini in corso (Di lunedì 1 marzo 2021) Due cadaveri carbonizzati sono stati trovati a Ferrara. Aperta un’indagine per accertare meglio quanto successo. Ferrara – Due cadaveri carbonizzati sono stati trovati in un’auto in provincia a Ferrara. La terribile scoperta è avvenuta nella serata di domenica 28 febbraio. La Procura ha autorizzato l’autopsia sui due corpi per accertare le cause del decesso e l’identità delle vittime. La ricostruzione della vicenda La Procura ha aperto un’indagine per cercare di ricostruire meglio quanto successo. I due cadaveri non sono stati identificati, ma l’auto risulta appartenere ad un uomo di 64 anni, scomparso da qualche ora dopo aver detto di essere uscito con il cugino 70enne, affetto da gravi patologie. Nessuna ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 1 marzo 2021) Duesono stati. Aperta un’indagine per accertare meglio quanto successo.– Duesono statiin un’auto in provincia a. La terribile scoperta è avvenuta nella serata di domenica 28 febbraio. La Procura ha autorizzato l’autopsia sui due corpi per accertare le cause del decesso e l’identità delle vittime. La ricostruzione della vicenda La Procura ha aperto un’indagine per cercare di ricostruire meglio quanto successo. I duenon sono stati identificati, ma l’auto risulta appartenere ad un uomo di 64 anni, scomparso da qualche ora dopo aver detto di essere uscito con il cugino 70enne, affetto da gravi patologie. Nessuna ...

