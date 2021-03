Elodie a Sanremo 2021, la grande ascesa da artista a co-conduttrice (Di lunedì 1 marzo 2021) Su Elodie a Sanremo 2021 ci sarebbe tanto da dire. Quest’anno la stella di Amici e la voce di Andromeda torna al Teatro dell’Ariston entrando dall’ingresso più prestigioso. Non sarà in gara e non dovrà dimostrare il suo talento per conquistare il televoto, la scena e la storia. Il ritorno di Elodie a Sanremo 2021 sarà nel ruolo di co-conduttrice, scelta da Amadeus nel nome del talento e della bellezza. Elodie Di Patrizi, questo il suo nome all’anagrafe, nasce a Roma nel 1990. Nel 2015, dopo aver tentato la strada di X Factor, trionfa ad Amici di Maria De Filippi arrivando al secondo posto e conquistando il Premio della critica Vodafone e il Premio RTL 102.5. Non passerà tanto tempo prima del primo album: nel 2016 esce Un’Altra Vita e l’anno ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 1 marzo 2021) Suci sarebbe tanto da dire. Quest’anno la stella di Amici e la voce di Andromeda torna al Teatro dell’Ariston entrando dall’ingresso più prestigioso. Non sarà in gara e non dovrà dimostrare il suo talento per conquistare il televoto, la scena e la storia. Il ritorno disarà nel ruolo di co-, scelta da Amadeus nel nome del talento e della bellezza.Di Patrizi, questo il suo nome all’anagrafe, nasce a Roma nel 1990. Nel 2015, dopo aver tentato la strada di X Factor, trionfa ad Amici di Maria De Filippi arrivando al secondo posto e conquistando il Premio della critica Vodafone e il Premio RTL 102.5. Non passerà tanto tempo prima del primo album: nel 2016 esce Un’Altra Vita e l’anno ...

