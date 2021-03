Dpcm Draghi, cosa cambia per i parrucchieri in zona rossa (Di lunedì 1 marzo 2021) Nei prossimi giorni il presidente del Consiglio Mario Draghi firmerà il nuovo Dpcm, il primo del suo mandato, con i provvedimenti da rispettare a partire dal 6 marzo. L’ultimo Dpcm di Giuseppe Conte, infatti, sarà in vigore fino a venerdì 5 marzo e bisogna quindi stabilire cosa si potrà fare (o non fare) dopo quella data (vedi il video in alto). La bozza del Dpcm ha già iniziato a circolare, anche se al momento è al vaglio delle Regioni prima dell’approvazione finale. Da quanto emerso, però, è già possibile intuire che la linea del nuovo premier ricalcherà quella del suo predecessore e che, anzi, potrebbe essere anche più dura per alcune categorie. Tra le novità principali contenute nella bozza, secondo quanto si apprende dall’Adnkronos c’è la chiusura di barbieri e parrucchieri che ... Leggi su dilei (Di lunedì 1 marzo 2021) Nei prossimi giorni il presidente del Consiglio Mariofirmerà il nuovo, il primo del suo mandato, con i provvedimenti da rispettare a partire dal 6 marzo. L’ultimodi Giuseppe Conte, infatti, sarà in vigore fino a venerdì 5 marzo e bisogna quindi stabiliresi potrà fare (o non fare) dopo quella data (vedi il video in alto). La bozza delha già iniziato a circolare, anche se al momento è al vaglio delle Regioni prima dell’approvazione finale. Da quanto emerso, però, è già possibile intuire che la linea del nuovo premier ricalcherà quella del suo predecessore e che, anzi, potrebbe essere anche più dura per alcune categorie. Tra le novità principali contenute nella bozza, secondo quanto si apprende dall’Adnkronos c’è la chiusura di barbieri eche ...

