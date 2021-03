Covid, Speranza: “Curva risale in modo significativo, serve rigore” (Di lunedì 1 marzo 2021) ROMA – “La curva dei contagi sta risalendo in modo significativo e abbiamo bisogno ancora di batterci con energia”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo oggi alla presentazione dei dati del Programma nazionale esiti (PNE) 2020 di Agenas. “Da tutte le regioni arrivano segnalazioni di una situazione in cui la curva risale– ha proseguito Speranza- basta vedere i numeri dei contagi dell’ultima settimana, che sono cresciuti in maniera significativa rispetto alle settimane precedenti. E questo significa fare i conti con una epidemia che è ancora il nostro principale avversario”. Leggi su dire (Di lunedì 1 marzo 2021) ROMA – “La curva dei contagi sta risalendo in modo significativo e abbiamo bisogno ancora di batterci con energia”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo oggi alla presentazione dei dati del Programma nazionale esiti (PNE) 2020 di Agenas. “Da tutte le regioni arrivano segnalazioni di una situazione in cui la curva risale– ha proseguito Speranza- basta vedere i numeri dei contagi dell’ultima settimana, che sono cresciuti in maniera significativa rispetto alle settimane precedenti. E questo significa fare i conti con una epidemia che è ancora il nostro principale avversario”.

