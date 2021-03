“Cosa vuol dire LGBT?”, Dayane Mello commenta l’aereo per lei ma è polemica – VIDEO (Di lunedì 1 marzo 2021) Nell’ultimo giorno del GF Vip, non mancano gli aerei destinati ai finalisti della quinta edizione. In arrivo un volo speciale a “tinte rainbow” destinato a Dayane Mello e firmato LGBT Fan. Il messaggio per la finalista del reality è molto importante e rappresenta un invito chiaro da parte di chi anche in amore è disposto... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 1 marzo 2021) Nell’ultimo giorno del GF Vip, non mancano gli aerei destinati ai finalisti della quinta edizione. In arrivo un volo speciale a “tinte rainbow” destinato ae firmatoFan. Il messaggio per la finalista del reality è molto importante e rappresenta un invito chiaro da parte di chi anche in amore è disposto... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

CarloCalenda : Credo che i cambiamenti derivino da opportunismo e non da reale convincimento. E credo che la classe dirigente poli… - fedefederossi : Beh che dire... Voglio ringraziarvi per tutto l’affetto che nutrite per me nonostante sia più di un anno che sono f… - borghi_claudio : @Frances43279623 @WittgensteinThe @EmeiMarkus @ClaudioDurigon Se ho bisogno di spiegare cosa intendo per 'liberare… - ItsMe_our : RT @edoruta: “In Dayane we trust ?? crazy for Mello ?? USA FANS” Dayane: “what the fuck?! Ma chi? Ma perché? Io scioccata! Cosa vuol dire?… - denadagjuzi8 : RT @edoruta: “In Dayane we trust ?? crazy for Mello ?? USA FANS” Dayane: “what the fuck?! Ma chi? Ma perché? Io scioccata! Cosa vuol dire?… -