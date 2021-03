Buon compleanno alle Frecce Tricolori | 60 anni fa i primi voli acrobatici

Leggi su ck12

(Di lunedì 1 marzo 2021) Le, eccellenza dell’Aeronautica Militare e simbolo del Made in Italy nel mondo, festeggiano i 60dalla loro nascita. Tim Ireland/Getty ImagesIl 1° marzo 1961 veniva costituito il 313° Gruppo Addestramento Acrobatico, meglio conosciuto con la denominazione di. Da allora sono passati 60e i velidell’Aeronautica militare continuano ancora oggi a incantare con le loro acrobazie nei cieli di tutto il mondo. Col passare del tempo lesi sono imposte come una delle migliori eccellenze italiane: il loro compito è quello di rappresentare i valori, la tecnologia e le competenze del Paese. Come ricordato dall’Aeronautica militare, quest’anno ...