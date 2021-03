Ascolti tv 28 febbraio 2021 | crolla Non è la d’Urso Lolita Lobosco domina

tvblogit : Ascolti tv domenica 28 febbraio 2021 - tuttotv_info : Ascolti Tv | Domenica 28 febbraio 2021. Lolita Lobosco al 29,8%, Live Non è la d'Urso all'11,7% Ascolti Tv | Domeni… - tuttotv_info : Ascolti Tv | Domenica 28 febbraio 2021. Lolita Lobosco al 29,8%, Live Non è la d’Urso all’11,7% - tvblogit : #LolitaLobosco cala, ma fa ancora il boom. #noneladurso non raggiunge i 2 milioni di telespettatori... Tutti gli a… - fabiofabbretti : Leggero calo ma sempre boom per #LolitaLobosco che domina la domenica sera con 6,8 milioni di spettatori e il 29.8%… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti febbraio

RAI - Radiotelevisione Italiana

, 28: Le indagini di Lolita Lobosco, Live Non è la d'Urso e Non è l'Arena Ecco cos'è andato in onda ieri sera, domenica 28: su Rai1 una nuova puntata de Le indagini di Lolita ...tv sabato 272021: Tv8, Nove, La7 La7 con 'Non è l'Arena' piace a .000 spettatori pari al % di share. Su Tv8 '4 Hotel' ottiene .000 spettatori con il % di share. ' Quasi quasi cambio ...Dopo il lettore cd per ascoltare musica in cella, al boss barese Domenico Strisciuglio, detenuto dal 1999 al regime del 41 bis dove sconta condanne per reati di mafia e omicidi, sarà concesso fare una ...Ascolti, 28 febbraio: Le indagini di Lolita Lobosco, Live Non è la d’Urso e Non è l’Arena Ecco cos’è andato in onda ieri sera, domenica 28 febbraio: su ...