Vibonese-Catania, le ultime su formazioni e dove vederla (Di domenica 28 febbraio 2021) Oggi, alle ore 15.00, andrà in scena allo stadio "Luigi Razza" la sfida Vibonese-Catania. Le due squadre, militanti nel Girone C di Serie C, si affrontano per la 27a giornata. Mentre la Vibonese tenta di scappare disperatamente dalle zone basse della classifica, il Catania deve tornare a macinare risultati per non perdere un ottimo 5o posto, con la zona fuori dai playoff distante solo 7 punti. Il momento della Vibonese Momento nerissimo per la Vibonese che non vince da quasi due mesi, ovvero il 2 dicembre, quando sconfisse la Casertana in trasferta coi gol di Berardi e Plescia. Da allora, ben 12 partite senza vittorie, che si dividono in 5 sconfitte e 7 pareggi. Preoccupante anche il dato sui gol fatti e subìti. Dall'ultima vittoria, che l'aveva messa in una buona posizione in ...

