Tuttosport: Mertens ce la fa, sarà Gattuso a decidere se metterlo titolare

Mertens ce la fa e ha dato il suo ok a Gattuso per scendere in campo dal primo minuto oggi nella sfida contro il Benevento, ora, come riporta Tuttosport, sarà il tecnico a dover decidere

"Sì mister, ce la faccio". Era la risposta che Rino Gattuso si aspettava da Dries Mertens, riuscire ad utilizzarlo dal primo minuto contro il Benevento. Ora la decisione spetta al coach e la comunicherà questa mattina, nel corso della riunione tecnica prima del pranzo da consumare nell'hotel che ospita il Napoli nel pregara del derby con il Benevento. Ritrovare il bomber che ha segnato di più nella storia del club azzurro, avrà un valore tecnico ma anche psicologico, il simbolo di un'emergenza iniziata il 13 novembre e che sta finalmente per concludersi.

