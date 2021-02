Tre milioni per abbattimento e ricostruzione caserma Carabinieri (Di domenica 28 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCastel San Giorgio (Sa) – Tre milioni per la costruzione della nuova caserma dei Carabinieri. Pubblicato l’appalto integrato per l’affidamento della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori relativi all’abbattimento e ricostruzione della caserma dell’Arma di Castel San Giorgio. Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12 del 31 marzo al Comune guidato dal sindaco Paola Lanzara coadiuvato in tale occasione dall’Assessore ai Lavori pubblici Gilda Tranzillo. Responsabile del procedimento unico è l’architetto Carmine J. Russo. La spesa complessiva ammonta, precisamente, a 2.998.901,33 euro. “Siamo contenti di portare a termine un ulteriore obiettivo, nostro cavallo di battaglia in campagna elettorale”, ha detto il sindaco Paola Lanzara. “I ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 28 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCastel San Giorgio (Sa) – Treper la costruzione della nuovadei. Pubblicato l’appalto integrato per l’affidamento della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori relativi all’delladell’Arma di Castel San Giorgio. Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12 del 31 marzo al Comune guidato dal sindaco Paola Lanzara coadiuvato in tale occasione dall’Assessore ai Lavori pubblici Gilda Tranzillo. Responsabile del procedimento unico è l’architetto Carmine J. Russo. La spesa complessiva ammonta, precisamente, a 2.998.901,33 euro. “Siamo contenti di portare a termine un ulteriore obiettivo, nostro cavallo di battaglia in campagna elettorale”, ha detto il sindaco Paola Lanzara. “I ...

Ultime Notizie dalla rete : Tre milioni Covid: 17.455 nuovi positivi, 192 morti Si avvicinano a quota tre milioni i casi di Covid in Italia: ad oggi sono 2.925.265, considerato l'ultimo incremento di nuovi positivi, secondo i dati forniti dal ministero della Salute. Sono infatti 17.455 i test positivi ...

Breaking News delle 14.00 | Milano chiusi i Navigli In questa edizione: Milano chiusi i Navigli, In dad tre milioni di studenti, Sardegna bianca da domani, Genovese si difende, Congo uccisi 10 civili nell'est, Juve pari con il Verona.

