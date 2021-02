Roma-Milan 1-2 | le pagelle di CalcioWeb | i rossoneri tornano ‘grandi’ | la corsa scudetto è ancora apertissima

(Di domenica 28 febbraio 2021) Tante emozioni nella 24esima giornata del campionato di Serie A, sono scese in campoche hanno dato vita ad una sfida emozionante per le zone altissime della classifica. Tanti i voti positivi, è quanto emerso anche dallepubblicate dalla redazione di. Già nei primi minuti si verificano tantissime occasioni, due gol annullati al club rossonero, più una traversa di testa del difensore Kjaer. Il gol è nell’aria, igiocano molto bene e trovano il vantaggio con un calcio di rigore trasformato da Kessie. Nella ripresa laraggiunge il pareggio con Veretout, poi una grande giocata di Rebic per il nuovo vantaggio della squadra di Pioli. Finisce 1-2, in alto la FOTOGALLERY., le ...

FIGCfemminile : ?? La CLASSIFICA DELLA SERIE ??? ?? La Juve vince e torna a +3?? sul Milan. La Roma batte l’Empoli e sale al quarto… - alexandreruiz : ?? Qui s'impose dimanche ? Roma : RT Milan : Fav - SkySport : Roma-Milan ora su Sky Sport Uno: segui il LIVE - ciccionocera00s : RT @farted94: AHAHA E DAJE ROMA DAJE LUPI SO FINITI LI TEMPI CUPI MILAN DE MERDA MO ANNAMO A SFONNÀ STI ZOZZONERI E LI METTEMO NEL MIRINO E… - rossellacampy : RT @MassimoCaputi: Grande reazione e vittoria di straordinaria importanza del Milan che batte la Roma in uno scontro diretto che vale doppi… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Milan

ko in casa con il. Rossoneri in vantaggio con Kessie su calcio di rigore, pari giallorosso di Veretout e gol partita di Rebic ...Per Guida non ci sono stati dubbi: fallo di MKhitaryan (poi ammonito per proteste) e calcio di punizione per il. Tutta laha circondato l'arbitro per protestare e invocare il calcio di ...Archiviata la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League, la Roma torna in campo questa sera pronta a ospitare il Milan di Pioli, con l'obiettivo di battere finalmente una big in campionato ...96' Finita! Il Milan espugna l'Olimpico: 2-1 per i rossoneri. 94' Ammonizione anche per Castillejo. 93' Roma pericolosa prima con Pedro e poi con Mkhitaryan, che ...