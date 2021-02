Ricoveri in Bergamasca: +98 a febbraio Contagi, Valgoglio da oggi in zona rossa (Di domenica 28 febbraio 2021) Cresce la pressione ospedaliera nella Bergamasca: dai 185 pazienti Covid ricoverati negli ospedali il 1° febbraio ai 283 di sabato 27. Al «Papa Giovanni» il primo paziente con la variante brasiliana. Caso Valgoglio, Fontana ha firmato l’ordinanza: il piccolo paese seriano è in fascia rossa da oggi alle 18 fino al 7 marzo. Il sindaco Bosatelli: lo screening sulla popolazione sarà a carico della Regione. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 28 febbraio 2021) Cresce la pressione ospedaliera nella: dai 185 pazienti Covid ricoverati negli ospedali il 1°ai 283 di sabato 27. Al «Papa Giovanni» il primo paziente con la variante brasiliana. Caso, Fontana ha firmato l’ordinanza: il piccolo paese seriano è in fasciadaalle 18 fino al 7 marzo. Il sindaco Bosatelli: lo screening sulla popolazione sarà a carico della Regione.

