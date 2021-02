Orsato ammette l’errore: “Sbagliai in quell’Inter-Juve a non espellere Pjanic” (Di domenica 28 febbraio 2021) Gli arbitri grazie al nuovo corso avviato dal neo presidente dell'Aia Alfredo Trentalange, andranno in televisione a parlare come succede in altri campionati europei. Ad aprire le danze è stato oggi Daniele Orsato, intervenuto ai microfoni di '90° Minuto'. Tra le domande, inevitabile quella sull'episodio legato al mancato secondo giallo per Pjanic in Inter-Juventus di tre anni fa che fece molto discutere: "Non serve andare a rivederlo dopo tre anni, sicuramente è un errore. La vicinanza dell'azione non mi ha fatto vedere quanto mostrato dalla tv: per me è stato un contrasto fisico al volo, il VAR non poteva intervenire".caption id="attachment 1101175" align="alignnone" width="594" (Getty Images)/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di domenica 28 febbraio 2021) Gli arbitri grazie al nuovo corso avviato dal neo presidente dell'Aia Alfredo Trentalange, andranno in televisione a parlare come succede in altri campionati europei. Ad aprire le danze è stato oggi Daniele, intervenuto ai microfoni di '90° Minuto'. Tra le domande, inevitabile quella sull'episodio legato al mancato secondo giallo perin Inter-ntus di tre anni fa che fece molto discutere: "Non serve andare a rivederlo dopo tre anni, sicuramente è un errore. La vicinanza dell'azione non mi ha fatto vedere quanto mostrato dalla tv: per me è stato un contrasto fisico al volo, il VAR non poteva intervenire".caption id="attachment 1101175" align="alignnone" width="594" (Getty Images)/caption ITA Sport Press.

ZZiliani : Pazzesco! #Orsato risponde a #Varriale sul caso #Pjanic e ammette l’errore spiegando che l’abbaglio fu preso per la… - Damiano__89 : RT @ZZiliani: Pazzesco! #Orsato risponde a #Varriale sul caso #Pjanic e ammette l’errore spiegando che l’abbaglio fu preso per la sua tropp… - MilanForever81 : RT @ZZiliani: Pazzesco! #Orsato risponde a #Varriale sul caso #Pjanic e ammette l’errore spiegando che l’abbaglio fu preso per la sua tropp… - SgambatoClaudio : RT @ZZiliani: Pazzesco! #Orsato risponde a #Varriale sul caso #Pjanic e ammette l’errore spiegando che l’abbaglio fu preso per la sua tropp… - peppe1984a : RT @ZZiliani: Pazzesco! #Orsato risponde a #Varriale sul caso #Pjanic e ammette l’errore spiegando che l’abbaglio fu preso per la sua tropp… -