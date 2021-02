Ogni luogo è lontano: viaggiare con la pandemia (Di domenica 28 febbraio 2021) Vedo il nuovo lockdown arrivare e so che la sosta forzata sarà lunga, ma non è un problema, mi dico, da naturalista lo vedo come l’inverno la stagione senza la quale non c’è primavera, il momento dell’investire su se stessi, dell’autoriflessività. Sono quasi spavalda. Ed ecco la crisi non ho fatto i conti con quello Leggi su periodicodaily (Di domenica 28 febbraio 2021) Vedo il nuovo lockdown arrivare e so che la sosta forzata sarà lunga, ma non è un problema, mi dico, da naturalista lo vedo come l’inverno la stagione senza la quale non c’è primavera, il momento dell’investire su se stessi, dell’autoriflessività. Sono quasi spavalda. Ed ecco la crisi non ho fatto i conti con quello

circeanna : RT @Pugliessino: @circeanna Ricordo il percorso che percorrevo, attraversando i limoni per arrivare dal liceo, qui a Malaga, a casa dei mie… - suckerfornickjs : RT @magivcat: Ci troviamo in una situazione molto pericolosa, le scuole sono chiuse per la zona arancione rinforzata, ma i bar e i ristoran… - Fra_Conti5 : @DonBastiano4 Io penso che in primo luogo verranno tagliati i calciatori inutili che “rubano” ogni anno milioni sen… - magivcat : Ci troviamo in una situazione molto pericolosa, le scuole sono chiuse per la zona arancione rinforzata, ma i bar e… - MaggicaPolly : @erbignose presumibilmente. Oppure cerco un luogo più tranquillo. So matta? Può darsi. Ognuno agisca secondo coscie… -

Ultime Notizie dalla rete : Ogni luogo Per una 'letteratura meridiana' La Grecia è il luogo fisico in cui questa tendenza del Mediterraneo si manifesta maggiormente: ... la natura, il mondo delle passioni culturali della sensibilità e della creatività di ogni essere umano,...

Vanzina: "Invecchiare non è poi così male" La famiglia nel suo libro sembra essere il luogo di ogni infelicità. In famiglia non si parla, non conviene, altera gli equilibri, fa fallire gli psicanalisti. Quando uno è costretto a guardarci ...

La scuola e il Covid, lettere dai miei studenti La Repubblica Cibiana di Cadore, il borgo “pinacoteca” rinato con i murales Per salvarsi dall’oblio, si è trasformato per 40 anni in un grande atelier “en plein air” a disposizione di artisti locali e internazionali che, raccontandone la ...

Fiab Cuneo plaude alla vittoria della “Ferrovia delle Meraviglie” Cuneo-Ventimiglia come luogo del cuore Fai Il riconoscimento della Cuneo Ventimiglia come LUOGO DEL CUORE riveste per noi una particolare importanza perché è una riprova di quanto sia sentita la presenza di una ferrovia, che da anni è soggetta ...

La Grecia è ilfisico in cui questa tendenza del Mediterraneo si manifesta maggiormente: ... la natura, il mondo delle passioni culturali della sensibilità e della creatività diessere umano,...La famiglia nel suo libro sembra essere ildiinfelicità. In famiglia non si parla, non conviene, altera gli equilibri, fa fallire gli psicanalisti. Quando uno è costretto a guardarci ...Per salvarsi dall’oblio, si è trasformato per 40 anni in un grande atelier “en plein air” a disposizione di artisti locali e internazionali che, raccontandone la ...Il riconoscimento della Cuneo Ventimiglia come LUOGO DEL CUORE riveste per noi una particolare importanza perché è una riprova di quanto sia sentita la presenza di una ferrovia, che da anni è soggetta ...