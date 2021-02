Nasce il grande Dino Zoff – 28 febbraio 1942 – VIDEO (Di domenica 28 febbraio 2021) Il 28 febbraio 1942 Nasce Dino Zoff, icona dei portieri italiani e vincitore del Mondiale di Spagna 1982 con l’Italia Per anni è stato l’icona dei portieri italiani, prima che la sua immagine venisse in parte oscurata dalla leggenda di Gianluigi Buffon. Dino Zoff è stato uno dei più grandi simboli del calcio italiano, un modello per tutti coloro che volevano diventare grandi tra i pali di una porta. Personaggio decisamente schivo, come del resto vogliono le tradizioni della sua terra natale, il Friuli, Zoff Nasce il 28 febbraio 1942 ed esordisce nel mondo del calcio con la maglia dell’Udinese nel 1961, con cui militerà per due stagioni. Passa quindi al Mantova nel 1963, dove totalizzerà ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 28 febbraio 2021) Il 28, icona dei portieri italiani e vincitore del Mondiale di Spagna 1982 con l’Italia Per anni è stato l’icona dei portieri italiani, prima che la sua immagine venisse in parte oscurata dalla leggenda di Gianluigi Buffon.è stato uno dei più grandi simboli del calcio italiano, un modello per tutti coloro che volevano diventare grandi tra i pali di una porta. Personaggio decisamente schivo, come del resto vogliono le tradizioni della sua terra natale, il Friuli,il 28ed esordisce nel mondo del calcio con la maglia dell’Udinese nel 1961, con cui militerà per due stagioni. Passa quindi al Mantova nel 1963, dove totalizzerà ...

