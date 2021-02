Napoli, la pressione dei Verdi: “Pd convochi tavolo coalizione con urgenza” (Di domenica 28 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Siamo pronti a mettere a disposizione delle primarie di coalizione del centrosinistra il nostro candidato a sindaco di Napoli per le prossime elezioni amministrative“. Cosi’ Fiorella Zabatta, dell’esecutivo nazionale dei Verdi. “Una figura in grado di interpretare le esigenze dei napoletani – aggiunge Zabatta – mortificati oltremodo dal disinteresse e dalla incapacità dell’amministrazione uscente, e quelle del tessuto imprenditoriale, commerciale e del comparto turistico, che stanno pagando oltremodo la crisi economica scaturita dall’emergenza Covid-19“. “Chiediamo al Partito Democratico, a questo punto, – aggiunge – di convocare un tavolo urgente della coalizione per superare la pericolosissima palude nella quale ci siamo impantanati. Chi ha ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 28 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Siamo pronti a mettere a disposizione delle primarie didel centrosinistra il nostro candidato a sindaco diper le prossime elezioni amministrative“. Cosi’ Fiorella Zabatta, dell’esecutivo nazionale dei. “Una figura in grado di interpretare le esigenze dei napoletani – aggiunge Zabatta – mortificati oltremodo dal disinteresse e dalla incapacità dell’amministrazione uscente, e quelle del tessuto imprenditoriale, commerciale e del comparto turistico, che stanno pagando oltremodo la crisi economica scaturita dall’emergenza Covid-19“. “Chiediamo al Partito Democratico, a questo punto, – aggiunge – di convocare unurgente dellaper superare la pericolosissima palude nella quale ci siamo impantanati. Chi ha ...

