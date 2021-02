L’orto sul terrazzo | tantissime idee utili e creative!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 28 febbraio 2021) La verdura non deve mai mancare nelle nostre tavole, più è fresca e meglio è. Un’altra caratteristica importante è che deve essere assolutamente biologica, quindi priva di pesticidi chimici. Non è sempre facile, riuscire a reperirla con queste qualità, non tutti hanno un’azienda agricola vicino a casa dove potersi recare con frequenza. La soluzione sarebbe quella di coltivarla in casa, per chi ha un giardino, non è una cosa così complicata. Chi vive in città invece? Semplice si crea la propria oasi verde nel. Cosa serve per creare un orto suldi casa Per riuscire a lavorare bene, anche neldi casa dobbiamo avere a disposizione pochi piccoli attrezzi: un piccolo vanghetto, un rastrello anch’esso molto piccolo, forbici da giardino, guanti da giardinaggio, un telo di plastica per proteggere il pavimento, un ...