LIVE – Super-G femminile Val di Fassa 2021: aggiornamenti in DIRETTA (Di domenica 28 febbraio 2021) La DIRETTA scritta del Super-G femminile di Val di Fassa, valevole per la Coppa del Mondo 2019/2020 di sci alpino. Ultima gara per le velociste tra le nevi trentine. Si scende in pista dopo la doppia vittoria di Lara Gut-Behrami nelle due discese di venerdì e sabato. COME SEGUIRE LA GARA La gara è in programma domenica 28 febbraio alle ore 11. Sportface.it seguirà l’evento con una DIRETTA scritta aggiornato minuto per minuto. Segui il LIVE su Sportface.it AGGIORNA LA DIRETTA SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 28 febbraio 2021) Lascritta del-Gdi Val di, valevole per la Coppa del Mondo 2019/2020 di sci alpino. Ultima gara per le velociste tra le nevi trentine. Si scende in pista dopo la doppia vittoria di Lara Gut-Behrami nelle due discese di venerdì e sabato. COME SEGUIRE LA GARA La gara è in programma domenica 28 febbraio alle ore 11. Sportface.it seguirà l’evento con unascritta aggiornato minuto per minuto. Segui ilsu Sportface.it AGGIORNA LASportFace.

