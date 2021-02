LIVE Kuurne-Bruxelles-Kuurne in DIRETTA | sei all’attacco Il gruppo insegue a oltre 7?

Leggi su oasport

(Di domenica 28 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.29 Attenzione che per i prossimi chilometri di gara è previsto vento forte, potremmo assistere a dei ventagli. 13.24 Velocità media di 42 km/h nella prima ora. #KBK21 peloton averaging 42km/h in the first hour of racing. pic.twitter.com/c8XaPsvQ9y — Deceuninck-QuickStep (@deceuninck qst) February 28, 2021 13.20 Immagini dalla corsa: A @Bxl#KBK21 @Tom paquot a bondi dans l’échappée de 6 coureurs 5:10 #volkegemberg#ctbingoalwb #wboneteam pic.twitter.com/Cjf7XQgA6L — CyclingTeamBingoalWB (@CTBingoalWB) February 28, 2021 13.16 Vantaggio per i sei fuggitivi che ora è superiore ai 7?. 13.10 A gestire la situazione nel plotone c’è la UAE Emirates. 13.05ad6? di ritardo. 13.03 ...