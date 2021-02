Le mani dell’Inter sullo scudetto (Di domenica 28 febbraio 2021) Il 3-0 al Genoa sembra davvero l’anticamera dello scudetto per l’Inter di Antonio Conte. Manca ancora tanto, è vero, quattordici partite. Al momento, però, l’Inter ha sette punti di vantaggio sul Milan che stasera dovrà giocare all’Olimpico contro la Roma, e dieci sulla Juventus che ha una partita in men (contro il Napoli). Ancora una volta decisivo è stato Lukaku che ha sbloccato il match dopo trenta secondi. La squadra di Conte ha poi controllato, per chiudere nel finale prima con Darmian e quindi con Sanchez. Altri risultati delle 15: Crotone-Cagliari 0-2 Udinese-Fiorentina 1-0 Se il Napoli dovesse battere il Benevento, agguanterebbe la Lazio al sesto posto a 43 punti. Ovviamente anche la squadra di Gattuso ha una partita in meno: Juventus-Napoli si giocherà il 17 marzo. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 28 febbraio 2021) Il 3-0 al Genoa sembra davvero l’anticamera delloper l’Inter di Antonio Conte. Manca ancora tanto, è vero, quattordici partite. Al momento, però, l’Inter ha sette punti di vantaggio sul Milan che stasera dovrà giocare all’Olimpico contro la Roma, e dieci sulla Juventus che ha una partita in men (contro il Napoli). Ancora una volta decisivo è stato Lukaku che ha sbloccato il match dopo trenta secondi. La squadra di Conte ha poi controllato, per chiudere nel finale prima con Darmian e quindi con Sanchez. Altri risultati delle 15: Crotone-Cagliari 0-2 Udinese-Fiorentina 1-0 Se il Napoli dovesse battere il Benevento, agguanterebbe la Lazio al sesto posto a 43 punti. Ovviamente anche la squadra di Gattuso ha una partita in meno: Juventus-Napoli si giocherà il 17 marzo. L'articolo ilNapolista.

92Interista : RT @MassimoCaputi: Vittoria netta dell'Inter che domina il Genoa e si porta momentaneamente a +7 dal Milan secondo. #Lukaku come al solito… - MassimoCaputi : Vittoria netta dell'Inter che domina il Genoa e si porta momentaneamente a +7 dal Milan secondo. #Lukaku come al so… - napolista : Le mani dell’Inter sullo scudetto Ancora una volta è Lukaku il trascinatore del 3-0 sul Genoa. Nerazzurri a più se… - LordKry81 : Se stasera non vinciamo contro la Roma,il campionato è completamente nelle mani dell’Inter. #Milan - figu97 : #Pioli ha consegnato lo scudo nelle mani dell’Inter con le sue formazioni scellerate... -

Ultime Notizie dalla rete : mani dell’Inter Bologna 1 - Milan 2 : diretta live Italian Serie A su TGLA7 TG La7