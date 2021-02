La sfida di Colapesce e Dimartino | a Sanremo con una canzone tra Morricone e il dancefloor

Ultime Notizie dalla rete : sfida Colapesce

Adnkronos

Favorita per la vittora finale, secondo l'agenzia di scommesse, la coppia formata dae ... Stessa quota anche per la band de La Rappresentante di Lista , chela 'corazzata' X - Factor : ...: Parla di depressione, dei momenti bui, scuri, dell'esistenza. Che detta così fa paura, ma in realtà è una canzone leggerissima, appunto. La nostraè questa: raccontarli senza cadere ...Sanremo 2021 inizia a giorni ed è tempo di cominciare a pensare su chi scommettere come vincitore. Una sfida particolarmente interessante, data la vasta gamma di concorrenti, provenienti dagli ambient ...Cantautori indie vs. star dei talent show. Sarà questa la sfida sul palco della 71ª edizione del Festival di Sanremo: a pochi giorni dall’inizio della kermesse, in programma dal 2 al 6 marzo, i bettin ...