Google Stadia | cancellati dozzine di progetti e collaborazioni esclusive | fra cui Journey to the Savage Planet 2

Lo scorso 1 febbraio, come sicuramente ricorderete, Google ha comunicato ufficialmente la chiusura dei suoi studi first-party dedicati allo sviluppo videogiochi sulla piattaforma Stadia. In poche parole, non ci sarebbero più stati titoli esclusivi, sviluppati apposta per il servizio. Sfortunatamente, la decisione di Google ha avuto ripercussioni ben più grandi di quanto potessimo immaginare: la chiusura dei propri studi e il refocus dell'intera piattaforma Stadia, ha causato anche la cancellazione di dozzine di progetti e contratti, stipulati con importanti case di sviluppo e publisher di terze parti. Secondo un recente report di VGC, pare che i progetti cancellati da Google fossero dozzine, fra cui giochi realizzati ...

