Inter : ?? | PRESENTAZIONE ? Il punto sul Genoa in 150 secondi: Massimo Paganin presenta la squadra di Ballardini Stato di… - pisto_gol : Il big-match della prossima settimana per somma punti raccolti dagli allenatori nelle ultime 10giornate sarà tra In… - TUTTOJUVE_COM : Genoa, Ballardini: 'Turn-over? Ho diffidati e tanti impegni' - 1canalesport : Genoa, Ballardini: 'Inter favorita per il titolo. La formazione? Valutazioni tecniche' - IlBona : RT @Snake90Inter: Il primo tempo il Genoa se l'è giocata (Ballardini) -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa Ballardini

Così Davidemotiva l'ampio turn over del suo, in casa dell'Inter. 'Il derby di mercoledì? Ho tenuto conto degli impegni ravvicinati - ha aggiunto il tecnico dei rossoblù, a Sky - ...Inter:'Affrontato una squadra in salute' INTERPartita senza storia a San Siro per il Grifone sconfitto 3 a 0. Eccessivo turn over del mister in vista del derby di ...Le probabili formazioni di Inter-Genoa. Non ci sono positivi nel gruppo squadra dell'Inter: giocatori negativi al giro di tamponi resosi necessario dopo le positività di alcuni d ...ROMA, 28 FEB - "Avevamo diversi giocatori diffidati, e con il turno infrasettimanale e tre partite in sette giorni devo tener conto che certi giocatori non riescono a reggere il ritmo". Cosi' Davide B ...