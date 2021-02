Fotografie di schede video a €700 su eBay? Una truffa contro scalper e bot

Leggi su eurogamer

(Di domenica 28 febbraio 2021) A causa della pandemia da coronavirus del 2020, molte industrie hanno dovuto rallentare, se non proprio bloccare per lunghi periodi di tempo, le proprie catene produttive. Questo si è tradotto in prodotti tanto attesi, venduti in quantità estremamente limitate a causa degli stock notevolmente ridotti. Igiocatori lo sanno benissimo: entrare in possesso di una console next-gen PS5 o Xbox Series X, oppure di una scheda grafica Nvidia serie 3000, è ormai impossibile. Questi prodotti non sono solo rari e introvabili per via di quanto sopracitato, ma il proliferare die bot, i quali riescono ad arraffare ogni singolo stock messo in vendita, hanno reso il tutto una vera e propria odissea. Leggi altro...