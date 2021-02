Dove si annida il virus a Bologna: focolai in famiglia, in una settimana incidenza su del 30 per cento (Di domenica 28 febbraio 2021) Coronavirus Emilia - Romagna, il bollettino: contagi +2542, nuovi malati oltre quota 1400 27 febbraio 2021 focolai in famiglia, al lavoro e a scuola, con un andamento in forte crescita nelle ultime ... Leggi su bolognatoday (Di domenica 28 febbraio 2021) CoronaEmilia - Romagna, il bollettino: contagi +2542, nuovi malati oltre quota 1400 27 febbraio 2021in, al lavoro e a scuola, con un andamento in forte crescita nelle ultime ...

Giusy64743496 : @Rossy__RORO Non conoscevo l'impervio sentiero , stirpe di draghi ,dove s'annida non c'è più pace sorprende non nul… - angelopalmeri : @AlfonsoFuggetta ...se così non è, come dice, dove risiederebbe la causa del problema? E dove si annida l'errore ne… - renatogiannetti : @Luca_Gualtieri1 Poco meno del turismo, dove per l più si annida. - ciencio_tpw : @Pino__Merola Su dove si annida l'evasione avrei idee diverse. Per i redditi sotto i 65k c'è il regime forfettario. - LupoNolberto : @bonhomme69 Il partito dell'insultata che ha fatto il pieno di scuse e solidarietà fino a stamane. Vogliamo scherza… -