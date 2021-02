Atletico Madrid, Simeone e il Cholismo: “Non l’ho inventato e non saprei spiegarlo” (Di domenica 28 febbraio 2021) Lo chiamano Cholo per un motivo preciso. Diego Pablo Simeone e il suo Atletico Madrid hanno segnato un'era con quello che è ormai conosciuto come Cholismo. Gioco duro, pressing, difesa e tanto altro. Eppure, a domanda precisa su cosa significhi realmente questo termine, l'allenatore dei Colchoneros non ha saputo - o forse voluto - rispondere.Diego Simeone e il Cholismocaption id="attachment 1069731" align="alignnone" width="560" Atletico Madrid Simeone (getty images)/captionIl suo Atletico Madrid scenderà in campo questa sera contro il Villarreal per il posticipo de La Liga con l'intenzione di non farsi risucchiare dalle antagoniste che sperano in un passo falso. Intanto, intervendendo in conferenza ... Leggi su itasportpress (Di domenica 28 febbraio 2021) Lo chiamano Cholo per un motivo preciso. Diego Pabloe il suohanno segnato un'era con quello che è ormai conosciuto come. Gioco duro, pressing, difesa e tanto altro. Eppure, a domanda precisa su cosa significhi realmente questo termine, l'allenatore dei Colchoneros non ha saputo - o forse voluto - rispondere.Diegoe ilcaption id="attachment 1069731" align="alignnone" width="560"(getty images)/captionIl suoscenderà in campo questa sera contro il Villarreal per il posticipo de La Liga con l'intenzione di non farsi risucchiare dalle antagoniste che sperano in un passo falso. Intanto, intervendendo in conferenza ...

