VIDEO Davide Ballerini vince l'Omloop Het Nieuwsblad! Trionfo in volata: highlights e sintesi (Di sabato 27 febbraio 2021) Davide Ballerini ha vinto la Omloop Het Nieuwsblad, 76ma edizione della prestigiosa classica belga che apre ufficialmente la stagione delle gare al Nord. Il 26enne canturino ha trionfato sul traguardo di Ninove, dopo 200 km di fatica, imponendosi al termine di un sontuoso sprint in cui è riuscito ad avere la meglio sul britannico Jake Stewart e sul belga Sep Vanmarcke. L'alfiere della Deceuninck-Quick Step è stato pilotato a meraviglia dai suoi compagni di squadra, tra cui il Campione del Mondo Julian Alaphilippe. Il nostro portacolori inizia benissimo l'annata agonistica e può guardare con fiducia ai prossimi appuntamenti, già a partire dalla Milano-Sanremo in programma tra un mesetto. Da segnalare anche l'attacco di Gianni Moscon nella fase finale di corsa e l'ottavo posto di Matteo Trentin. Di seguito il VIDEO con gli ...

