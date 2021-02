Viabilità Roma Regione Lazio del 27-02-2021 ore 10:30 (Di sabato 27 febbraio 2021) Viabilità DEL 27 FEBBRAIO 2021 ORE 10.20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO ANULARE, SIA IN CARREGGIATA INTERNA SIA IN ESTERNA SULLA PONTINA SI RALLENTA IN DIREZIONE LATINA TRA APRILIA E GENIO CIVILE PER UN VEICOLO IN PANNE QUALCHE RALLENTAMENTO, IN QUESTO CASO PER TRAFFICO, SULLA VIA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE, NEI DUE SENSI DI MARCIA CODE A TRATTI ANCHE SULLA NETTUNENSE TRA FRATTOCCHIE E PAVONA, NELLE DUE DIREZIONI SULLA Roma FIUMICINO INVECE CAUSA LAVORI DI MANUTENZIONE CODE ANULARE NEL TRATTO TRA LA COLOMBO E VIALE ISACCO NEWTON. E’ ATTIVA INFATTI LA CHIUSURA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE RACCORDO VI INVITIAMO A PRESTARE ATTENZIONE, SULLA A1 Roma ... Leggi su romadailynews (Di sabato 27 febbraio 2021)DEL 27 FEBBRAIOORE 10.20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO ANULARE, SIA IN CARREGGIATA INTERNA SIA IN ESTERNA SULLA PONTINA SI RALLENTA IN DIREZIONE LATINA TRA APRILIA E GENIO CIVILE PER UN VEICOLO IN PANNE QUALCHE RALLENTAMENTO, IN QUESTO CASO PER TRAFFICO, SULLA VIA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE, NEI DUE SENSI DI MARCIA CODE A TRATTI ANCHE SULLA NETTUNENSE TRA FRATTOCCHIE E PAVONA, NELLE DUE DIREZIONI SULLAFIUMICINO INVECE CAUSA LAVORI DI MANUTENZIONE CODE ANULARE NEL TRATTO TRA LA COLOMBO E VIALE ISACCO NEWTON. E’ ATTIVA INFATTI LA CHIUSURA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE RACCORDO VI INVITIAMO A PRESTARE ATTENZIONE, SULLA A1...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Nuova fognatura in Via Mario Fabiani, primo tratto chiuso per una settimana. Tutte le modifiche Il divieto di transito e di sosta in quel punto, su Via Mario Fabiani, da Via Da Empoli a Via Verdi, comporta altri provvedimenti di viabilità temporanei che ricadono sia su Via Roma, sia su Via ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 27 - 02 - 2021 ore 09:30 VIABILITÀ DEL 27 FEBBRAIO 2021 ORE 09.20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ... SULLA A1 ROMA NAPOLI NEL TRATTO TRA IL NODO CON LA A24 ROMA TERAMO E CEPRANO PER LA PRESENZA DI ...

