Verissimo, il calciatore Cherif Karamoko e la sua drammatica storia: il viaggio della speranza, la prigionia, le torture (Di sabato 27 febbraio 2021) Ospite del salotto di Verissimo il calciatore Cherif Karamoko che per la prima volta in un'intervista molto intima racconta il suo passato, e gli ostacoli incontrati prima di diventare un giocatore di successo. Cherif ha debuttato in serie B nel Padova nel 2019 e da quel momento la sua vita ha trovato una stabilità. Il calciatore ha Presentato il Suo libro autobiografico Salvati tu che hai un sogno dove narra la SUA avventura per arrivare in Italia. Cherif Karamoko: "Mi ha detto di salvarmi …" Una storia quella di Cherif comune a molti e che è oggi d'estrema attualità. Karamoko ha ricordato d'essere scappato dalla Libia insieme al ...

