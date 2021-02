Treno per Orio, Carretta: “Regione Lombardia dia risposte a Boccaleone” (Di sabato 27 febbraio 2021) È stata depositata all’ufficio protocollo di Regione Lombardia un’interrogazione con risposta scritta che riguarda Bergamo, il Treno per Orio e l’impatto che avrà sul territOrio del quartiere di Boccaleone. Niccolò Carretta, il consigliere regionale bergamasco di Azione primo firmatario del documento, ha voluto chiamare in causa anche l’Assessorato alle Infrastrutture di Regione Lombardia guidato da Claudia Maria Terzi, per chiarire alcuni punti fondamentali per il quartiere: “L’interrogazione ha il fine di rendere pubbliche le valutazioni tecniche, economiche, infrastrutturali, urbanistiche, sociali e di impatto sul quartiere di Boccaleone che Regione Lombardia ha fatto in merito alle ... Leggi su bergamonews (Di sabato 27 febbraio 2021) È stata depositata all’ufficio protocollo diun’interrogazione con risposta scritta che riguarda Bergamo, ilpere l’impatto che avrà sul territdel quartiere di. Niccolò, il consigliere regionale bergamasco di Azione primo firmatario del documento, ha voluto chiamare in causa anche l’Assessorato alle Infrastrutture diguidato da Claudia Maria Terzi, per chiarire alcuni punti fondamentali per il quartiere: “L’interrogazione ha il fine di rendere pubbliche le valutazioni tecniche, economiche, infrastrutturali, urbanistiche, sociali e di impatto sul quartiere dicheha fatto in merito alle ...

