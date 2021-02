Spari in piazza, arrestati due uomini nel Napoletano – I NOMI (Di sabato 27 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoFrattamaggiore (Na) – Pasquale Di Bello, 29enne di Mugnano di Napoli, e Antimo Luigi Bencivenga, 35enne Napoletano, entrambi con precedenti di polizia, sono stati arrestati per porto abusivo di arma comune da sparo con relativo munizionamento e Spari in luogo pubblico. I fatti risalgono alla scorsa notte quando gli agenti del commissariato di Frattamaggiore, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in piazza Risorgimento per una segnalazione di esplosioni di colpi d’arma da fuoco provenienti da un’autovettura. I poliziotti, giunti sul posto, hanno rinvenuto e sequestrato 3 bossoli calibro 12 e, poco dopo, grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza di un esercizio commerciale, hanno avviato un’attivita’ di indagine che ha permesso di identificare i due ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 27 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoFrattamaggiore (Na) – Pasquale Di Bello, 29enne di Mugnano di Napoli, e Antimo Luigi Bencivenga, 35enne, entrambi con precedenti di polizia, sono statiper porto abusivo di arma comune da sparo con relativo munizionamento ein luogo pubblico. I fatti risalgono alla scorsa notte quando gli agenti del commissariato di Frattamaggiore, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti inRisorgimento per una segnalazione di esplosioni di colpi d’arma da fuoco provenienti da un’autovettura. I poliziotti, giunti sul posto, hanno rinvenuto e sequestrato 3 bossoli calibro 12 e, poco dopo, grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza di un esercizio commerciale, hanno avviato un’attivita’ di indagine che ha permesso di identificare i due ...

