Scuole chiuse, ora è guerra tra i comitati: i "Sì Dad" annunciano un controricorso (Di sabato 27 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti"Non resteremo a guardare questa volta. Ricorreremo anche noi al Tar se i No Dad faranno ricorso contro l'ultima ordinanza del presidente della Regione". Lo annunciano i genitori del coordinamento campano dei si dad "tuteliamo i nostri figli", preannunciando un controricorso a quello già annunciato dai no dad. Una battaglia che sarà portata avanti, ancora una volta, dai legali dell'Associazione italiana vittime covid (Aivec), ai quali i Si dad del coordinamento hanno già affidato un ricorso alla corte europea dei diritti umani presentato il mese scorso. "La battaglia contro le istituzioni che hanno provato a preservare la salute dei cittadini – hanno spiegato dal coordinamento – ha raggiunto livelli davvero insostenibili. Le terapie intensive cominciano a riscontrare la presenza di bambini. I docenti e gli ata deceduti non si ...

