Sampdoria, Ranieri: «Non siamo ancora salvi, all'ultimo tireremo le somme» (Di sabato 27 febbraio 2021) Claudio Ranieri ha parlato della stagione della sua Sampdoria e dell'obiettivo salvezza Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha fatto il punto sulla corsa salvezza e nuovamente ha commentato il contatto in area tra Musacchio e Quagliarella durante la sfida contro la Lazio. Le sue parole tra le pagine de Il Secolo XIX. SALVEZZA – «Bisogna dare il meglio in ogni prestazione poi all'ultimo si tirano le somme. siamo salvi? ancora no, non siamo a 40 punti, anche se sembra che quest'anno ne serva qualcuno in meno. Però io già ho detto che se ne abbiamo fatti 26 nell'andata, perchénon avere voglia di farne altri 26 al ritorno e arrivare così a 52. Io metto uno step alla ...

