Roma. Scarsa igiene e norme violate: blitz della Polizia Locale in una pescheria (e non solo). Tutti i controlli (Di sabato 27 febbraio 2021) Sigilli a una pescheria e una tonnellata di frutta sotto sequestro: è questo l’esito dei controlli fatti dagli agenti della Polizia Locale. Si tratta di verifiche importanti e mirate, utili non solo per contrastare gli abusi commerciali, ma anche per tutelare i consumatori e chi opera nel rispetto delle regole. controlli della Polizia Locale Nel corso delle verifiche in alcuni esercizi in zona Ostiense, gli agenti dell’VIII Gruppo “Tintoretto” hanno posto sotto sequestro più di 3 quintali di frutta e verdura, in seguito a delle irregolarità amministrative riscontrate presso una frutteria. Verifiche capillari anche nel territorio del XIII Municipio, dove i caschi bianchi del Gruppo “Aurelio” hanno sequestrato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 27 febbraio 2021) Sigilli a unae una tonnellata di frutta sotto sequestro: è questo l’esito deifatti dagli agenti. Si tratta di verifiche importanti e mirate, utili nonper contrastare gli abusi commerciali, ma anche per tutelare i consumatori e chi opera nel rispetto delle regole.Nel corso delle verifiche in alcuni esercizi in zona Ostiense, gli agenti dell’VIII Gruppo “Tintoretto” hanno posto sotto sequestro più di 3 quintali di frutta e verdura, in seguito a delle irregolarità amministrative riscontrate presso una frutteria. Verifiche capillari anche nel territorio del XIII Municipio, dove i caschi bianchi del Gruppo “Aurelio” hanno sequestrato ...

CorriereCitta : Roma. Scarsa igiene e norme violate: blitz della Polizia Locale in una pescheria (e non solo). Tutti i controlli - AzionistaSabina : Cari cittadini di Roma, Non vi ho portato le Olimpiadi, ma vi porterò in dono una meravigliosa e inutile funivia ????… - M5SGiorgio : @hogiadato @serebellardinel Oops, scusate un attimo, ma Roma non ha giá lo Stadio Olimpico, che dovrebbe bastare ed… - FabioRamarro : #EuropaLeague la più forte vs Roma e la più scarsa vs Milan....garantito al limone... - TizianoMulier10 : @Ronaldicchio @Lupetto979 @PFonsecaCoach La squadra e per squadra intendo la rosa, non è scarsa ma è una buona rosa… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Scarsa 'Terre ritrovate', ritorna a fiorire l'ex granaio dell'antica Roma (26/02/2021) ... duemila anni fa, erano considerate il granaio dell'antica Roma) e nuova linfa ai campi abbandonati. che per lungo tempo sono stati dimenticati e messi in condizioni di forte spopolamento e di scarsa ...

Paziente grave covid 19 trasportato in elicottero da Campobasso a Roma ... è stato poi trasferito in ambulanza presso il covid hub dell'Istituto Clinico Casalpalocco di Roma. sono state evacuate dagli AW101 di giorno e di notte, dalla nave in fiamme con scarsa visibilità ...

Roma. Scarsa igiene e norme violate: blitz della Polizia Locale in una pescheria (e non solo). Tutti i controlli Il Corriere della Città "Terre ritrovate", ritorna a fiorire l'ex granaio dell'antica Roma Un progetto della Caritas di Cagliari che mette insieme Comuni, imprese e Fondazione “Carlo Enrico Giulini”, per riportare i giovani nelle campagne del Gerrei. Presentato il sito di e-commerce che con ...

Meteo a Roma: le previsioni di oggi 26 febbraio (LE PREVISIONI IN ITALIA - PREVISIONI METEO A ROMA - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUL METEO) La situazione nel resto del Lazio Nuvolosità scarsa. Vento O con intensità di 6 km/h. Raffiche fino a 9 km/h.

... duemila anni fa, erano considerate il granaio dell'antica) e nuova linfa ai campi abbandonati. che per lungo tempo sono stati dimenticati e messi in condizioni di forte spopolamento e di...... è stato poi trasferito in ambulanza presso il covid hub dell'Istituto Clinico Casalpalocco di. sono state evacuate dagli AW101 di giorno e di notte, dalla nave in fiamme convisibilità ...Un progetto della Caritas di Cagliari che mette insieme Comuni, imprese e Fondazione “Carlo Enrico Giulini”, per riportare i giovani nelle campagne del Gerrei. Presentato il sito di e-commerce che con ...(LE PREVISIONI IN ITALIA - PREVISIONI METEO A ROMA - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUL METEO) La situazione nel resto del Lazio Nuvolosità scarsa. Vento O con intensità di 6 km/h. Raffiche fino a 9 km/h.