"Quel tipo di mascherine va eliminato" Il virologo Crisanti spiega "Non servono a nulla" (Di sabato 27 febbraio 2021) Con le nuove varianti del virus del Covid stiamo assistendo ad un nuovo aumentare dei contagi, e per questo le regioni nel nostro Paese stanno cambiando di nuovo colore e sono tornate quasi tutte arancioni, qualcuna rischia il rosso. Misure urgenti di contenimento Come ormai abbiamo imparato, ogni settimana si attende il report del Iss-ministero della Salute sul monitoraggio settimanale dell'epidemia, secondo il quale poi si decide il colore delle zone, e secondo la bozza del più recente: Alla luce dell'aumentata circolazione di alcune varianti virali a maggiore trasmissibilità e del chiaro trend in aumento dell'incidenza su tutto il territorio italiano, sono necessarie ulteriori urgenti misure di mitigazione sul territorio nazionale e puntuali interventi di mitigazione/contenimento nelle aree a maggiore diffusione per evitare un rapido sovraccarico dei servizi sanitari.

