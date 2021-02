PSG, a tutto Verratti: «Possiamo vincere tutto. Con Pochettino sono libero» (Di sabato 27 febbraio 2021) Marco Verratti ha parlato degli obiettivi stagionali che si è posto con il PSG Marco Verratti, centrocampista del PSG e della Nazionale italiana, in una intervista ai canali ufficiali parigini ha parlato della stagione in corso e degli obiettivi che si è posto con la squadra. AMBIZIONI – «Penso che tutte le stagioni siano complicate. Ma quest’anno la Ligue 1 valorizza le nostre altre stagioni e ci mostra quanto stavamo andando alla grande negli ultimi anni. Quest’anno è più complicato per tutto: nella vita, nello sport, davvero in tutto. Stiamo vivendo un anno speciale, abbiamo avuto molti casi di Covid-19 e infortuni. Penso che il contesto sia lo stesso in tutti i campionati. Il traguardo sarà intenso e più difficile ma siamo ancora in corsa per vincere il titolo. ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 27 febbraio 2021) Marcoha parlato degli obiettivi stagionali che si è posto con il PSG Marco, centrocampista del PSG e della Nazionale italiana, in una intervista ai canali ufficiali parigini ha parlato della stagione in corso e degli obiettivi che si è posto con la squadra. AMBIZIONI – «Penso che tutte le stagioni siano complicate. Ma quest’anno la Ligue 1 valorizza le nostre altre stagioni e ci mostra quanto stavamo andando alla grande negli ultimi anni. Quest’anno è più complicato per: nella vita, nello sport, davvero in. Stiamo vivendo un anno speciale, abbiamo avuto molti casi di Covid-19 e infortuni. Penso che il contesto sia lo stesso in tutti i campionati. Il traguardo sarà intenso e più difficile ma siamo ancora in corsa peril titolo. ...

