Pioli | “Non ci siamo esaltati all’inizio | non ci dobbiamo deprimere ora”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato alla vigilia della sfida con la Roma in conferenza stampa. La Roma ha tante soluzioni offensive, sa giocare bene anche senza Dzeko. Stiamo cercando di diventare una squadra vincente e in quanto tale proviamo nuove soluzioni senza restare sulle sconfitte. Sarà una gara importante contro una diretta concorrente, è il momento di spingere e metterci alla prova. Risultato o prestazione? Le cose devono andare di pari passo. siamo stati elogiati tanto e ora veniamo giustamente criticati. Nello spogliatoio non cambia niente perché siamo motivati. Cercheremo di essere protagonisti fino alla fine. Come non ci siamo esaltati all'inizio, non ci dobbiamo deprimere ora. Il problema non è di condizione, ma a livello

