Oggi a Roma i funerali di Catricalà (Di sabato 27 febbraio 2021) Si sono tenuti Oggi, nella chiesa di San Bellarmino nel quartiere Parioli, i funerali di Antonio Catricalà, l’ex presidente Antitrust morto suicida nella sua casa ai Parioli, pochi giorni fa. L’uomo, poco dopo le 9 di mercoledì, si è recato in balcone e ha esploso un colpo di pistola contro se stesso. Presenti al funerale Gianni Letta, il presidente del Consiglio di Stato, Filippo Patroni Griffi, l’ex ministro Claudio De Vincenti e il fondatore della Comunità di Sant’Egidio Andrea Riccardi, uniti nel dolore per portare a Catricalà l’ulitimo saluti insieme alla moglie, Diana e alle figlie Michela e Giulia. Antonio Catricalà era molto depresso nelle ultime settimane, a causa di un problema cardiaco che lo attanagliava. Secondo quanto riferito dalla moglie, sarebbe stato proprio quel problema di ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 27 febbraio 2021) Si sono tenuti, nella chiesa di San Bellarmino nel quartiere Parioli, idi Antonio, l’ex presidente Antitrust morto suicida nella sua casa ai Parioli, pochi giorni fa. L’uomo, poco dopo le 9 di mercoledì, si è recato in balcone e ha esploso un colpo di pistola contro se stesso. Presenti al funerale Gianni Letta, il presidente del Consiglio di Stato, Filippo Patroni Griffi, l’ex ministro Claudio De Vincenti e il fondatore della Comunità di Sant’Egidio Andrea Riccardi, uniti nel dolore per portare al’ulitimo saluti insieme alla moglie, Diana e alle figlie Michela e Giulia. Antonioera molto depresso nelle ultime settimane, a causa di un problema cardiaco che lo attanagliava. Secondo quanto riferito dalla moglie, sarebbe stato proprio quel problema di ...

