LIVE – Viterbese-Palermo 0-0 | Serie C 2020 2021 | girone C DIRETTA

(Di sabato 27 febbraio 2021) Ladi, match valevole per la ventisettesima giornata delC di. I padroni di casa, dopo il pareggio casalingo a reti bianchi contro la Vibonese, sono dodicesimi con 29 punti, mentre i rosanero, dopo la sconfitta casalinga contro il Catanzaro, sono noni a quota 33. Calcio d’inizio alle ore 12:30 di sabato 27 febbraio, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. FORMAZIONI UFFICIALI: Daga; Baschirotto, Mbende, Camilleri, Urso; Salandria, Bensaja,; Simonelli, Rossi, Murilo.: Pelagotti; Almici, Peretti, Marconi, Accardi; Luperini, De Rose, ...

LE FORMAZIONI UFFICIALI (calcio d'inizio ore 12.30)(4 - 3 - 1 - 2): 1 Daga; 6 Baschirotto, 3 Mbendè , 29 Camilleri, 19 Urso; 7 Simonelli , 4 Bensaja, 18 Salandria; 10 Palermo (C.); 11 ...