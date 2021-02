LIVE Omloop Het Nieuwsblad 2021 in DIRETTA | si parte in Belgio!

Leggi su oasport

(Di sabato 27 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELL’UAE TOUR DALLE ORE 10.00 Il programma della gara odierna 11:08 Oltre che su Alaphilippe molte aspettative sono riposte anche su Van Avermaet e su Stuyven. 11:05 Passati questi 7 km inizierà ufficialmente la gara. 11:02 I corridori hanno preso il via da Gand e si apprestano ad affrontare i 7 km di percorso neutrale. 10:59 Vi ricordiamo che lanza non ufficiale sarà a Gand tra qualche minuto e dopo 7 km di percorso neutrale, il via vero e proprio verrà dato a Merelbeke, l’arrivo sarà invece a Ninove intorno alle 16:15. 10:56 Gli atleti al via saranno 175. 10:53 Il grande favorito per la vittoria odierna è senza ombra di dubbio Julian Alaphilippe. 10:50 Ben ritrovati amici di OA Sport, mancano ormai poco più di dieci minuti alla ...